«عودة التعليم لمساره الطبيعي».. تكريم المتفوقين من الأطفال بالبحيرة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة، برئاسة أمل زكريا قطب، رئيس المجلس وعضو مجلس النواب، بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال مصر، احتفالية لتكريم المتفوقين من أوائل الأطفال وتكريم الشركاء من الجهات الداعمة والمشاركة بالنهضة التنموية لمحافظة البحيرة.

تحقيق التنمية والسلام في العالم

جاء ذلك تأكيدا على أهمية ودور التعليم في تحقيق التنمية والسلام في العالم، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليونسكو أن يوم 24 يناير من كل عام هو يوما دوليا للتعليم.

واشترك في إعداد هذا القرار ما يقرب من 59 دولة حول العالم من الأعضاء وجاء بالإجماع، مظهرا أن العالم يحمل الإرادة السياسة لدعم خطوات توفير التعليم الجيد والشامل للجميع دون أي تمييز.

عودة التعليم لمساره الطبيعي

ويأتي شعار وموضوع الاحتفال لهذا العام 2022 تحت عنوان «عودة التعليم لمساره الطبيعي وتحويل التعليم»، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد التي شهدها العالم.

وتتكاتف كافة مؤسسات الدولة المصرية لتعزيز هذا الهدف، ومن بين المؤسسات تفعيل المجتمع المدني لزيادة التثقيف والوعي الصحي بكل ما يتعلق بالفيروس، وكيفية التعامل معه كنظام حياة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وبحضور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، ومحمد السيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، ومديري إداراتي مركز دمنهور وأبوحمص التعليمية ومدير مكتب بلان البحيرة، وجمعية إشراقة أمل لتنمية المجتمع المحلي بالبحيرة.