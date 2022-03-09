الأرصاد: طقس اليوم غائم وأمطار متفاوتة الشدة بالمحافظات والقاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أستمرار تكاثر السحب السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك على مناطقة متفرقة من المحافظات الشمالية وشمال والدلتا.

الأرصاد: سحب وأمطار في أنحاء الجمهورية

وأضافت الأرصاد، في بيانها، اليوم، أن هناك حاليا أمطار ما بين متوسطة ومتفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، خاصة على محافظتي بورسعيد ودمياط، ومناطق من جنوب سيناء، مشيرة إلى تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار ما بين غزيرة ومتفاوتة الشدة على السلوم ومطروح، ومناطق متفرقة من سواحل شمال الدلتا وشمال الوجه البحري.

وتابعت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري، مع تقدم ساعات النهار، بجانب وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، التي تتراوح سرعتها ما بين 17-19 كم في الساعة، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهى مثيرة للرمال والأتربة خاصة على جنوب البلاد، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات تقريبا.

درجات الحرارة

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة 23 10

الإسكندرية 19 11

طنطا 22 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 12

سيوة 20 12

بورسعيد 20 11

دمياط 19 12

الزقازيق 23-10

المنصورة 2313

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 24 09

نويبع 26 19

طابا 24 16

كاترين 21 07

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 27-17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 26 15

سوهاج 28 14

قنا 30 15

الأقصر 34 16

أسوان 37 16

إدفو 36 18

أبو سمبل 35 17