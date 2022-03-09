ضبط 200 كيلو أحشاء ماشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الوادي الجديد

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة دورية للتفتيش على الأكمنة والمنافذ، للتأكد من صلاحية الأغذية الواردة إلى المحافظة، وضبط اللحوم ومنتجاتها التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

حملة بيطرية على الأكمنة في الوادي الجديد

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن الحملة التي شنتها المديرية بمركز الخارجة على الأكمنة والطرق السريعة قبل دخولها المحافظة نجحت في تحرير محضر مخالفة بإجمالي وزن 200 كجم من الأحشاء الداخلية للماشية «ممبار»، كانت محملة على ميكروباص نقل ركاب قادم من محافظة أسيوط.

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري، إلى أن الأحشاء المضبوطة مجهولة المصدر، وبها سائل انفصالي، وتغير في اللون، وتنبعث منها رائحة كريهة، موضحا أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

استمرار الحملات

ومن جانبه، أكد مدير عام مديرية الطب البيطري في محافظة الوادي الجديد، أن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأكمنة والطرق السريعة والأسواق، ومحال بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن، سواء صحيًا أو مادياً، وذلك بناء على توجيهات محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، بتشديد الرقابة على الأكمنة ومنافذ المحافظة للتأكد من صلاحية الأغذية الواردة إلى المحافظة، حتى لا يضار المواطنون جراء هذه الممارسات.