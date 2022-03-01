تعيينات شركة المياه.. النتيجة النهائية للمتقدمين
كتب:
سلامة عامر
08:19 ص | الثلاثاء 01 مارس 2022
المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية
كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر الموقع الرسمي على الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة كيميائى حسب الإعلان رقم 2 لسنة 2017
روابط النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة كيميائي
وأتاحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الموقع الرسمي "فيسبوك" النتيجة النهائية لوظيفة كيميائى حسب الاعلان رقم 2 لسنة 2017 للمتقدمين من خلال رابط الموقع الاليكتروني للشركة " https://alexwater.com.eg/" او من خلال الرابط المباشر التالى https://www.alexwater.com.eg/hr_job/jresulte.phpوطباعة استمارة رقم 3 للمقبولين والحضور فى الموعد المحدد بالاوراق المطلوبة والموضحة باستمارة رقم 3
التخصصات المطلوبة للمتقدمين لوظيفة كيميائي وفقا للاعلان رقم 3 لسنة 2017
وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الموقع الرسمي علي الصفحة الرسمية موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حاجتها لشغل وظيفة "كيميائي" من الحاصلين علي بكالويوس علوم تخصص " كيمياء ميكرو - كيمياء خاصة - كيمياء حيوي ميكرو - حاسب الي "
الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظيفة كيميائي وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2017
وحددت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر الموقع الرسمي على "فيسبوك" عددا من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لوظيفة كيميائي وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2017 كالآتي
- أن يكون المتقدم من أبناء وقاطني محافظة الإسكندرية وفقا للعنوان المدون في بطاقة الرقم القومي السارية والصادرة قبل تاريخ الإعلان.
- بالنسبة لشهادة تأدية الخدمة العسكرية يشترط ألا يقل التقدير عن جيد جدا.
- التقدم للوظيفة عن طريق تسجيل البيانات كاملة على الموقع الاليكتروني للشركة " https://alexwater.com.eg/ "
- ولا يسمح للمتقدمين القيام بإجازة دون أجر في الخمس سنوات الأولى لمن يجتاز الاختبارات وتنطبق عليه الشروط ويتم تعيينه بالشركة