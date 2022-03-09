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روسيا تحذر الغرب: «نعمل على عقوبات ستضر بكم»

..وقرار بتقليص استخدام الدولار الأمريكي

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سحر المكاوى
09:50 ص | الأربعاء 09 مارس 2022
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن عقوبات أمريكا وأوروبا، تهدد سلامة رحلات المواطنين الروس الجوية، محذرة الغرب «نعمل على عقوبات ستضر بكم»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل. 

تقليص استخدام الدولار الأمريكي

وأكدت الخارجية الروسية، أن موسكو تعمل على رد متعدد الاتجاهات على العقوبات الغربية، مشيرة إلى قرار بتقليص استخدام الدولار الأمريكي.

وأشارت إلى وجود خطط للقاء سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، مع نظيره الأوكراني غدا في تركيا. 

 

 

 

 

 

 

 

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