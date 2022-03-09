والدة شهيد تبكي على الهواء أثناء قراءة وصيته: «احتفلوا ولا تحزنوا»

أكدت فاطمة عبدالرؤوف، أم الشهيد الرائد سعيد حمدي، الذي استشهد مع مجموعة من زملائه في عملية إرهابية نفذها إرهابيون بعبوة ناسفة في بئر العبد بشمال سيناء، على أنها فخورة لأن نجلها شهيد، موضحةً: «الشهيد هو الوحيد اللي بيتولد ومش بيموت، سعيد مش ابني الوحيد، لأن أبناء مصر كلهم ولادي».

منزلة خاصة للشهيد عند الله

وأضافت عبدالرؤوف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، مقدمتي برنامج 8 الصبح على قناة dmc: «الله يخص كل شهيد بمنزلة عنده ويزرع فيه صفاتا رائعة مثل حب الله وحب الوطن، والسعي إلى نيل الشهادة».

وبكت والدة الشهيد على الهواء، قائلة: «الحمد لله، سعيد كان يتمنى الشهادة في كل وقت، وكان ابنا بارا وأبا حنونا.. كان فيه كل حاجة زي أي شهيد».

رسالة للوطن وكل أب وأم

وحول الرسالة الأخيرة التي كتبها في حياته، قالت: «كان كاتب الرسالة وحطها في جيبه لمدة 6 أشهر، وقال محدش يطلعها إلا بعد استشهادي، وكانت رسالة لمصر والمصريين الأب والأم وكل أصحابه، وكان يقول أريدكم أن تحتفلوا في يوم الشهيد بطريقة استشهادي لا أن تحزنوا».

واستمرت فاطمة عبدالرؤوف في قراءة وصية نجلها على الهواء، باكية، وقالت: «اخترت درب الشهادة والشجاعة، أنا الشهيد المصري الذي تحتفي به مصر اليوم، أنا اسمي مخلد في تاريخ شهداء مصر، في تاريخ العطاء والتضحية»، وبكت مقدمتا البرنامج تأثرا بدموع والدة الشهيد والكلمات المؤثرة التي كتبها.

وواصلت والدة الشهيد: «أنا أم بطل شجاع، وابني تاج على رأسي»، لترد عليها الإعلامية آية جمال الدين، قائلة: «حضرتك بطلة قوية جدا، كل أمهات الشهداء تحملوا اختبارا صعبا في سبيل أن تعيش مصر وتبقى قوية».