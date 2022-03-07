«س وج» عن تفاصيل شقق الإسكان المتوسط.. ينتهى الحجز غدا

تزامنا مع نهاية حجز شقق الإسكان المتوسط، غدا الثلاثاء 8 مارس، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، «س وج»، عن تفاصيل شقق الإسكان المتوسط، قبل نهاية الحجز، وفقا لما صدر فى بيان لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تفاصيل شقق الإسكان المتوسط

س: عدد الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل؟

ج: تبلغ عدد وحدات الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، 7 آلاف وحدة سكنية، داخل عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

س: آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتوسط؟

ج: غدا الثلاثاء الموافق 8 مارس الجاري، تنتهى المدة المحددة لسداد مقدم حجز شقق الإسكان المتوسط، وأيضا آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتوسط، والتسجيل الإلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

س: المدن المطروح بها وحدات «سكن مصر»؟

ج: داخل مدن (أكتوبر الجديدة- العبور الجديدة- القاهرة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة- ناصر بغرب أسيوط- الشروق).

س: المدن المطروح بها وحدات «دار مصر»؟

ج: داخل مدن (السادات- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة- حدائق أكتوبر).

س: المدن المطروح بها وحدات «جنة»؟

ج: دخل مدن: (6 أكتوبر والمنيا الجديدة والقاهرة الجديدة والشروق والعبور).

س: مساحة الوحدات السكنية المطروحة؟

ج: تتراوح مساحة الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل، بين 100م2 حتى 151م2.

س: موعد المرحلة الأولى لحجز الوحدات السكنية عقب سداد المقدم والتسجيل؟

ج: 15 مارس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

س: رابط حجز شقق الإسكان المتوسط؟

ج: يمكن زيارة رابط حجز شقق الإسكان المتوسط، من خلال الشغط هنا.

س: خطوات حجز شقق الإسكان المتوسط؟

ج: 1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- اختار «تسجيل مستخدم جديد».

3- سجل البيانات الأساسية وهي: (الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول).

4- حدد كلمة مرور خاصة بك، ثم ستصل إليك رسالة على الهاتف المحمول، لتأكّيد كلمة المرور.

5- قم بالضغط على اختيار «تسجيل».

6- اختار المشروع السكني الذي ترغب في الحصول على وحدة سكنية داخله.

7- إقرأ الإقرار جيدًا ثم اضغط على «موافق».

8- اضغط على «استمارة تقديم طلب حجز وحدة سكنية»، ومن ثم اتبع عددا من الخطوات لحجز شقة في الإسكان المتوسط 2022.

س: نظام سداد شقق الإسكان المتوسط؟

ج: سداد قيمة شقق الإسكان المتوسط، من خلال أقساط شهرية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3% و8%، وتقسيط على 30 سنة.