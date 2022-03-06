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عاجل.. مصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار «شبين الكوم - طنطا» بمركز تلا

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إبراهيم الديهي
01:01 م | الأحد 06 مارس 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي شاب مصرعه، أسفل عجلات قطار «شبين الكوم - طنطا»، في مركز تلا، وشطر القطار جسده إلى نصفين، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

تفاصيل دهس قطار لشاب في تلا

وانتقل ضباط المرور ومركز شرطه تلا، إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى شاب في الثلاثينيات، ولا توجد معه أوراق تثبت هويته، وعلى الفور جرى التحفظ على الجثة، ونقلها إلى مستشفى تلا المركزي، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار «شبين الكوم - طنطا»، بدائرة المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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