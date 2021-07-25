العثور على جثمان شاب غريق بشاطئ «أبو لهم» في مطروح

تمكن، اليوم الأحد، فريق من غواصين الخير المتطوعين من العثور على جثمان الشاب الغريق في منطقة «أبو لهو»، والتي تقع على بعد 35 كيلو مترًا غرب مدينة مرسى مطروح.

وغرق الشاب، أمس السبت، خلال السباحة في الشاطىء غير الممهد هو وثمانية آخرين من أصدقائه، ولم يتمكن المنقذون من العثور عليه بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط الدوامات والرياح، وعدم استقرار حالة البحر خلال هذه الأيام.

غواصون متطوعون يبحثون عن غريق شاطىء «أبو لهو» بمطروح

وقال نصار بحيري، أحد الغواصين المشاركين في البحث عن غريق شاطئ «أبو لهو»، إن عددًا من الغواصين شاركوا في البحث عنه منذ صباح اليوم، وتمكنوا من العثور على جثمان الشاب العشريني سعيد علي حسن في نفس المكان الذي غرق فيه عالقًا في الصخور، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى مطروح العام لاستكمال الإجراءات اللازمة.

ووجه «بحيري» الشكر والتقدير لأبناء منطقه رأس أبو لهو على مجهودهم ووقوفهم ودعمهم من اللحظة الأولى لحادث الغرق حتى الآن، ومنهم أيمن الغطاس، والغطاس محمد طه ورفقائه وكل غطاس ساهم في المشاركه تطوعا لوجه الله.

العثور على الغريق بعد 12 ساعة من الغرق

ونجح فريق غواصين مطروح المتطوعين في العثور على الغريق بعد 12 ساعة من الغرق، ونزولهم للبحث مرتين بالبدل وأجهزة الغوص.

كان الغريق نزل للسباحة في شاطىء أبو لهو غير الممهد للنزول على الرغم من تحذيرات مجلس مدينة مرسى مطروح من عدم نزول البحر في الشواطىء المفتوحة وغير الممهدة، بسبب الأمواج وعدم استقرار البحر لحين هدوء الأوضاع غدا الاثنين.