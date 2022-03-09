السيسي يشكر أبطال «رسالة نور»: جسدتوا حقيقة أسر الشهداء

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للفنانين خالد الصاوي، ماجدة زكي، علي الحجار، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، مايان السيد، وأمر رمزي، على أدائهم مشهدا تمثيليا عن استقبال أسرة مصرية خبر استشهاد نجلها.

الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد: «اسمحوا لي أشكركم إنكم عيشتونا في الحقيقة اللي بتعيشها أسر كتير، بتقدم ابنها شهيد أو مصاب».

السيسي يحيي الشهداء

وأضاف الرئيس السيسي، أنّ العمل الدرامي دائما يعطي فرصة لتسجيل وقائع لا يعيشها الجميع، متابعا: «بالطريقة دي بتتنقل وتدخل كل بيت، والناس تشوف أد إيه التمن اللي دفعته أسر، بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحت وقدمت، وبعدين ابنها بقى شهيد أو مصاب، بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد، وهو ملو الدنيا برضه، لكن فراق الابن أو الزوج أو الأب صعب، وأنا أشكركم على ده».