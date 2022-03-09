إزالة 24 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

إزالة حالات تعدى على أراضي الإصلاح الزراعي

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز العدوة، والمنيا، وملوي، تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالات التعديات، حيث تم إزالة 24 حالة تعد بالبناء، بإجمالي مساحة 3185 متر مربع، منها حالتي تعد بالبناء على أملاك الري، بمساحة 40 مترا مربعا بقرية منشأة عبد الله بمركز العدوة، وإزالة 13 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة خاصة، ومخالف للقانون 119، على مساحة 872 مترا مربعا بقرى (دمشير، وبني محمد سلطان، وطوخ الخيل) بمركز المنيا، وإزالة 9 حالات تعدى على أراضي الإصلاح الزراعي، بمساحة 2273 متر مربع بقرية تندة بمركز ملوي.

تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات

وأعلن محافظ المنيا، الأحد الماضي، بدء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، مؤكدا علي عدم التهاون في حق أملاك الدولة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا قبل أسبوع، 4 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، بقريتي البرجاية وبني محمد سلطان، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد بقرية بنى على التابعة لمركز بني مزار.