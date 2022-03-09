احسب وقتك الضايع في زحمة القاهرة بالدقيقة: لو مستعجل ابعد عن الثلاثاء والأربعاء

يستهلك التنقل داخل القاهرة الكثير من الوقت، بحسب تقرير «TOMTOM TRAFFIC» لعام 2021 الذي صنف القاهرة في المرتبة الـ41 من بين قائمة المدن الأكثر زحاماً حول العالم العام الماضي، حيث يتسبب الزحام المروري في إضاعة 80 ساعة سنوياً.

التقرير أشار إلى أنَّ القاهرة جاءت في مرتبة متقدمة على موسكو التي يضيع فيها الوقت بسبب الزحام بمعدل 140 ساعة سنوياً، وكييف (128 ساعة)، مومباي (121 ساعة)، وبوجوتا (126 ساعة)، واسطنبول (142 ساعة)، لكنها في المقابل جاءت مساوية لمدينتي نيويورك الأمريكية ومارسيليا الفرنسية بمعدل 80 ساعة، وتصدرت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية أقل مدن العالم من حيث الزحام المروري.

المسافة من مدينة نصر إلى رمسيس تستهلك 11 دقيقة ليلا وساعة وقت الذورة

التقرير يقيس حجم الازدحام كنسبة مئوية قياساً إلى أوقات التنقل الأساسية ساعات الذروة بغيرها من أوقات التنقل في الساعات خارج الذروة ليلاً، إذ تستهلك المسافة من مدينة نصر إلى رمسيس 11 دقيقة بعد منتصف الليل كمثال مقارنة بنحو ساعة على الأقل في ساعات الذروة.

الثلاثاء والأربعاء أسوأ الأيام.. والذروة في مصر بين 6 و7 مساءً

ويشير التقرير إلى أنَّ ساعات الذروة في مصر تكون بين 6 و7 مساءً، والثلاثاء والأربعاء يعدان أسوأ الأيام الأسبوعية، بينما تضيف الساعة 8 صباحاً نحو 10 دقائق إضافية لـ أووقات التنقل مقارنة بـ19 دقيقة في المتوسط ساعات المساء.

ويكشف التقرير أنَّ التنقلات داخل القاهرة كانت أقل ازدحاماً قبل عامين، وتحديداً عام 2020، إذ هبط متوسط مستوى الازدحام السنوي إلى 35% في عام 2021 مقارنة بـ36% في العام السابق له و40% في عام 2019، أما من حيث الزمن المستغرق للتنقل، فقد تراجع معدل الوقت المهدر طوال العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق له وأقل بنحو 5% مما كان عليه في عام 2019.