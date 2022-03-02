الجزار: إعلان القاهرة مدينة ميتة بسبب الزحام بحلول 2030.. ولابد من حلول

قال الدكتور مهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مساحة القاهرة عام 1970 كانت 52 ألف فدان يقطنها 5.6 مليون نسمة يمثلون 16% من سكان الجمهورية، بواقع 250 نسمة لكل فدان كثافات صافية و100 فرد لكل فدان ككثافة إجمالية.

وأضاف الجزار خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات، وبينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط: «بعد 45 سنة وتحديدا في عام 2015، أصبحت مساحتها 140 ألف فدان بزيادة 240% وأصبح يقطنها 16.8 مليون نسمة بزيادة 300% وارتفعت الكثافات الصافية إلى 500 نسمة على الفدان، و140 نسمة على الفدان في الكثافات الإجمالية».

انخفاض نسبة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة

وتابع، أن المحصلة هي كتلة عمرانية صماء مكدسة بالسكان والأنشطة والحركة، كما أن الاستعمالات غير السكنية تتراوح بين 30% و35% في المتوسط، وهو ما يعني زيادة نسبة الأنشطة غير الإنتاجية، أي أننا أمام مجتمع استهلاكي مثل البقالة والسوبر ماركت، كما أن نسبة البناء زادت عن 70% وانخفضت نسبة المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة والبناء الشعوائي وعدم الاشتراطات للتخطيطية والبنائية، ونسبة الطرق أقل من 20% وهو ما يعبر عن الازدحام.

ارتفاع المخزون الحراري للكتل العمرانية

وأردف: «جايكا أعلنت أن القاهرة إذا استمرت على هذا المنوال سيتم إعلانها مدينة ميتة في عام 2030، يعني تنخفض فيها السرعة على المحاور الرئيسة إلى أقل من 10 كم في الساعة».

وأشار، إلى ارتفاع المخزون الحراري للكتل العمرانية وزيادة معدلات التلوث إلى 50 درجة في بعض المناطق، وهو ما يفسر قلة حركة الهواء في بعض المناطق، لأن الحالة الحرارية أكبر من الإحساس الطبيعي الذي تدل عليه درجة الحرارة المعلنة.