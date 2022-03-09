السجن 6 سنوات للمتهم بخطف طفلة والتحرش بها في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بخطف طفلة والاعتداء عليها بمنطقة المعصرة، بالسجن لمدة 6 سنوات مع الشغل.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبوالعلا، ومحمد شرف الدين محمد عبده، ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

الاتهامات في القضية

وأسندت النيابة للمتهم «ص. س» تهمة خطف المجني عليها الطفلة، بأن توجه للمكان الذي تواجدت به خلال لهوها، وأبعدها عن الأعين.

واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى، وهي اعتداء المتهم على الطفلة المجني عليها على النحو المبين في التحقيقات.