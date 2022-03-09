رئيس التحرير

محمود مسلم

السجن 6 سنوات للمتهم بخطف طفلة والتحرش بها في المعصرة

كتب:

بسمة عبدالستار
12:41 م | الأربعاء 09 مارس 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بخطف طفلة والاعتداء عليها بمنطقة المعصرة، بالسجن لمدة 6 سنوات مع الشغل.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبوالعلا، ومحمد شرف الدين محمد عبده، ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

الاتهامات في القضية

وأسندت النيابة للمتهم «ص. س» تهمة خطف المجني عليها الطفلة، بأن توجه للمكان الذي تواجدت به خلال لهوها، وأبعدها عن الأعين.

واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى، وهي اعتداء المتهم على الطفلة المجني عليها على النحو المبين في التحقيقات. 

اقرأ المزيد:

ضبط عامل تحرش بطفلة داخل «فرن أفرنجي» بـ6 أكتوبر

تفاصيل أول جريمة في عالم «ميتافيرس»: تحرش بـ«أفتار» سيدة إنجليزية

إلهام شاهين: «لو جوزي تحرش بابنتي هقتله»

تحرش وتهديد بالقتل.. «السوشيال ميديا» واقع مروع في مواجهة الصحفيات

الأمن يحدد هوية سائق تاكسي تحرش بطفلة والقبض عليه خلال ساعات
بقلم بسمة عبدالستار