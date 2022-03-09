حجز دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في بيع فيلا أكتوبر لـ30 مارس

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنوب القاهرة، حجز الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق، التي تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة 6 أكتوبر لابنته الثانية «هبة»، لجلسة 30 مارس الجاري للنطق بالحكم.

دعوى قضائية

يذكر أن آية رشوان توفيق، أقامت دعوى قضائية ثالثة ضد والدها تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها له دون علمها، على حد قولها.

دعوى أخري

وكانت الدائرة 11 مدني في محكمة جنوب القاهرة، قد فصلت في دعوى أخرى أقامتها آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في قضية تقسيم شاليه رأس سدر، إذ قضت المحكمة برفض الدعوى.

أما عن موضوع الدعوى، فقد حمل أن الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم أميمة عبدالرحمن، الأم، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتريات- تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

وفي دعوى ثالثة، كانت قد قضت الدائرة 3 مدني، بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برفض الدعوى الأصلية وإلزامها المصاريف، المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، حيث تطالب بإلغاء توكيلين حررتهما له، كما قبلت الدعوى الفرعية شكلا، والزامها بالمصاريف 339 ألف جنيه.