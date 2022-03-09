الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على جميع محافظات ومدن الجمهورية، بداية من غد الخميس وحتى الاثنين المقبل، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة ما بين 4 - 6 درجات، بينما يسود غدًا الخميس طقس شديد البرودة خلال ساعات النهار، وقارس البرودة ليلًا، مع وجود رياح شمالية باردة قادمة من جنوب شرق أوربا، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على عدد من محافظات شمال الوجه البحري.

طقس قارس البرودة ليلًا

وأكد خبراء الهيئة أن طقس الجمعة لن يختلف في درجة الحرارة عن طقس الخميس، إذ يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، في حين يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل على كافة أنحاء ومدن الجمهورية، مع استمرار الأمطار ما بين متوسطة وخفيفة على السواحل ومناطق من شمال وجنوب الوجه البحري.

ذروة الطقس البارد

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن يوم السبت سيمثل ذروة الطقس السيئ، إذ يشهد مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وتسجل محافظات جنوب الصعيد 21 درجة، وشمال الصعيد 18 درجة، في حين تسجل القاهرة والوجه البحري 17 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية الباردة، وتكاثر السحب على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومحافظات الوجه البحري، يصاحبها أمطار بين متوسطة وخفيفة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 مارس:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.