ضبط 81 مخالفة خلال حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مصادرة منتجات مجهولة المصدر بالأسواق

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 81 مخالفة تموينية متنوعة، منها 75 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - توقف - قضايا أخرى متنوعة»، بالإضافة لضبط مخالفتين في مجال المواد البترولية، وكذلك 4 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، لمنتجات مجهولة المصدر.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة تموينية، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات جاءت من أهمها مخالفات عدم الإعلان عن التسعيرة، ومخالفة منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط طن سكر تم تجميعه دون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.