المفوضية الأوروبية تفرض عقوبات على أعضاء بمجلس الاتحاد الروسي

أعلنت المفوضية الأوروبية، فرض عقوبات على أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أنّها فرضت عقوبات على 160 رجل أعمال روسي وأعضاء في الاتحاد الروسي.

روسيا: أمريكا أعلنت حربا اقتصادية على روسيا

وأعربت الرئاسة الروسية «الكرملين»، عن قلقها من وضع بولندا مقاتلات «ميغ 29» تحت تصرف أوكرانيا، وكذلك ذكرت في وقا سابق، أنّ الولايات المتحدة أعلنت حربا اقتصادية على روسيا.