انتهاء 90% من أعمال أحواض مشروع توسعة المنطقة الجنوبية لقناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الانتهاء من 90% من أعمال تجهيز أحواض الترسيب الخاصة بمشروع التوسعة في المنطقة الجنوبية، قرب مدينة السويس.

وتفقد الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، موقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي، يرافقه عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإنجاز.

أعمال حفر الممر الملاحي بمنطقة البحيرات الصغرى

وبدأت الجولة من منطقة البحيرات الصغرى، لتفقد أعمال حفر الممر الملاحي بالمنطقة بين الكيلو 122 إلى 132 ترقيم قناة، ولقاء عدد من العاملين في المنطقة.

وقال «ربيع»، خلال تفقده للمشروع، إنه تم الإنتهاء من تكريك 9.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه في المنطقة، لتصل نسبة الإنجاز إلى 15% من حجم الأعمال المستهدفة.

متابعة أعمال التوسعة

وتفقد الفريق أسامة ربيع مشروع التوسعة والتعميق في المنطقة الجنوبية في المنطقة، ما بين الكيلو 132 حتى 162 ترقيم قناة، والتقى عددا من العاملين على الكراكات.

وقال أسامة ربيع، إنه تم الإنتهاء من تكريك 3.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه في مشروع توسعة قناة السويس، مطالباً العاملين في المشروع باستكمال الحفر والتوسعة لتنفيذ المشروع في المدة المحددة لها.

وأكد رئيس الهية، الانتهاء من 90% من أعمال انشاء أحواض الترسيب بالكامل، فيما وصلت نسبة إنجاز أعمال التكسيات علي جوانب القناة إلى 40%.

«ربيع» يقدم التحية للعاملين في الكراكات

وحرص الفريق ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في المشروع بشقيه، حيث تشارك ثلاث كراكات تابعة للهيئة في مشروع التوسعة والتعميق، تشمل كل من الكراكة مهاب مميش، والكراكة حسين طنطاوي، والكراكة الصديق، فيما تشارك الكراكتان الحمراء والمرفأ التابعتان لشركة التحدي في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات الصغرى.

وأكد رئيس الهيئة، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يمضي بخطى متسارعة وفقا للجدول الزمني المخطط، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من المشروع دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، مشيرا إلى أنه من المقرر زيادة عدد الكراكات العاملة بالمشروع خلال الفترة المقبلة.