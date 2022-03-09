مصر تدخل للمنافسة مع ميناء الفجيرة ثالث أكبر مركز تزويد عالمي بالوقود

يواجه ميناء الفجيرة الإماراتي، ثالث أكبر مركز للتزويد بالوقود في العالم، منافسة متزايدة لتوريد الوقود البحري في المنطقة، مع دخول منافسين جدد من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر.

مصر تصدر رخصتين للتزويد بالوقود

بدأت قطر توريد الوقود البحري لأسطولها الخاص من الغاز الطبيعي المسال، ومن المحتمل أن تكون الآن ثاني أكبر مركز تموين بالوقود في الشرق الأوسط بعد الفجيرة، حسبما قال كولين هولواي، الرئيس التقني العالمي في كوكيت مارين أويل، خلال مؤتمر الشرق الأوسط للتزويد بالوقود في دبي، اليوم الأربعاء.

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وقال «هولواي»، إن مصر أصدرت مؤخرا رخصتين للتزويد بالوقود لقناة السويس ورخصتين على جانب الميناء لـ 3 شركات، ما يوفر التزود بالوقود لسوق يخدم 20 ألف سفينة سنويا، مقارنة بـ 10 آلاف سفينة سنويا في الفجيرة.

المنطقة هي أكثر الأسواق سخونة بالعالم

ذكر دوسان غوجكوفيتش كبير تجار الوقود في «ريد سي بنكينج» المملوكة للحكومة الجيبوتية: «هذه المنطقة هي أكثر الأسواق سخونة في العالم من حيث اللاعبين الجدد الذين كانوا نشطين للغاية منذ 2021»، مضيفا: «الفجيرة التي حققت 651 ألفا و430 مترا مكعبا من التزود بالوقود في يناير الماضي، آخذة في التوسع أيضا».

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ومن جانبه، أوضح «هولواي»: «المكان الأكثر إثارة للاهتمام هو البحر الأحمر، لطالما اعتقدت أنه يجب أن يكون مركزا رئيسيا للتزويد بالوقود، أرى الحركة هناك وأعتقد أنها ستكون ممتعة للغاية»، متابعا أن المملكة العربية السعودية أيضا تبني مراكز تزود بالوقود في ينبع وجدة على البحر الأحمر، وأن البحرين توفر زيت الغاز البحري للشاحنين، ومن المحتمل أن يوفر جبل علي في دبي 50 ألف طن متري/ شهر، بينما توفر رأس الخيمة الإماراتية زيت الوقود، وميناء الدقم العماني لديه بارجة للإمدادات، وستكون المنافسة موضع ترحيب لأصحاب السفن الذين يواجهون زيادة في التكاليف بالمنطقة».