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مدبولي: نتابع الأسواق.. ولن نسمح بتخزين أو احتكار أي سلعة

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نرمين عفيفي
03:36 م | الأربعاء 09 مارس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجود متابعة يومية بالأسواق لضبط الأسعار، قائلاً: «لن تسمح الدولة بتخزين أو إخفاء أي سلعة»، مشددًا على أنَّ «أي نوع من الاحتكار أو الاحتيال والتحايل بهذا الموضوع ستواجهه الدولة المصرية بكل الحسم والشدة».

مدبولي: الدولة أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات

وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم، أنَّ «الدولة المصرية بكل طوائفها قادرة على تخطي الأزمة الراهنة»، لافتًا إلى أنَّ «الدولة أثبتت مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات، والاستمرار في عملية التنمية طوال الفترة الماضية، والذي سيتمّ استكماله خلال الفترة المقبلة».

رئيس الوزراء يحث على ترشيد الاستهلاك

ووجه مدبولي رسالة للمواطن، مؤكّدا فيها أنَّ الدولة من خلال الحكومة تبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء عن المواطن، وتوفير السلع، لكنه استدرك بأنّ «للمواطن دورًا من ترشيد الاستهلاك والوعي بعدم التكالب على التخزين أو المغالاة في الاستهلاك للسلع لامتصاص الأزمة وعدم الاضطرار لشراء سلع بأسعارها المرتفعة».

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بقلم نرمين عفيفي