معرض إيديوجيت 2022.. أبز المعلومات عن الدورة 10 بعد افتتاحها اليوم

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية، اليوم، الدورة العاشرة لمعرض إيديوجيت 2022، لعرض العديد من البرامج الدراسية والكليات للعام الجامعي 2022-2023، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، ويواصل المعرض حاليا استقبال جميع الزائرين من الطلاب والمسؤولين من مختلف الدول العربية، للاطلاع على كل تفاصيل المعرض وما يقدمه من خدمات.

أبرز المعلومات عن معرض إيديوجيت 2022

- مدة المعرض 3 أيام بشاركة الجامعات المصرية والدولية والأهلية في مصر، وعدد من جامعات الدول العربية.

- جرى تكريم عدد من رؤساء الجامعات على هامش فعاليات معرض إيديوجيت 2022 وكذلك مسؤولي التعليم العرب.

- يهدف المعرض لتعريف الطلاب بالفرص التعليمية المتاحة في مختلف جامعات مصر، ومنح التعليم التي تقدمها الجامعات.

- المعرض يهدف إلى تحقيق أهداف جذب للطلاب من أجل الالتحاق بالجامعات.

- المعرض أتاح تبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين من قبل الجامعات المصرية.

- أتاح للطالب المصري وكذلك لخبراء التعليم، التعرف على كل تطورات منظومة التعليم العالي والجامعي عالميا.

- يلبي المعرض احتياجات طلاب المرحلة الثانوية العامة والجامعية وربطها بما تقدمه الجامعات المختلفة من فرص للتعلم والتدريب والحصول على المنح الدراسية.

الجامعات المشاركة في الدورة 10

- تشارك بالمعرض جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والبريطانية والفرنسية والروسية وغيرها.

- يشارك عدد من الجامعات من دول كندا وأمريكا والأردن وماليزيا، والمملكة المتحدة، وممثلين عن جامعات روسيا وبيلاروسيا، وسويسرا، والإمارات وإسبانيا، وإيطاليا.

- تشارك أيضا الجامعات الأهلية الجديدة في ملتقى معرض إيديوجيت 2022.