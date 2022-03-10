حظك اليوم برج العقرب الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

عندما يقع مولود برج العقرب في غرام شخص آخر فانه يخلص بشكل كبير للطرف الثاني، ويجعله دائما محور اهتمامه ويغمره بالاهتمام والمشاعر والرعاية، يتصف بالصدق الدائم في مشاعره وتعاملاته وتصرفاته التي دائما تؤكد وتثبت حبه، كما انه من الشخصيات الوفية المخلصة، ويتميز بقدرته الكبيرة على التواصل البصري مع شريكه.

وتقدم الوطن خدمة حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العقرب اليوم الخميس على المستوى العملي وأيضا العاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم مولود برج العقرب على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم لمواليد برج العقرب حيث أن القمر في منزل المدخرات يعمل على منحهم كل الوسائل التي تساعدهم على تحقيق نجاحات وأرباح اليوم، والقدرة على التخطيط للمستقبل العملي بمنتهى الأنطلاق والجرأة.

حظك اليوم مولود برج العقرب على الصعيد العاطفي

وقالت «فؤاد» في توقعاتها لحظ مواليد برج العقرب اليوم على المستوى العاطفي، إنه بالرغم التشوش إلا أن الشمس بمنزل الحب تساعدهم على التأثير بشكل كبير في المحيطين من الجنس الآخر.

برج العقرب والحب

من أكثر الأبراج توافقا مع مواليد برج العقرب هم مواليد برج الثور، وتكون العلاقة العاطفية ناجحة جدا بينهما، إذا قام كل طرف بتقدير واحترام الحرية الشخصية للطرف الآخر، أما علاقتهم مع مواليد برج الأسد فهي تعد من العلاقات شبه المستحيلة نتيجة للاختلافات الكبيرة في طباع مواليد كل برج.