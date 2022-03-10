حظك اليوم برج العذراء الخميس 10-3-2022 مهنيا وعاطفيا

تعد الفكاهة والمزاح من أبرز صفات مواليد برج العذراء، وعلى الرغم من هذا فهو شخصية مستقلة، يحاول أن يعتمد على ذاته طوال الوقت، فهو يتخذ قراراته بنفسه، ونادرًا ما يستشير شخص آخر.

كما أنه شخصية رومانسية وعاطفية، يحب التعبير عن مشاعره خاصة مع شريك الحياة، لكنه كتوم وغامض، ويجعل الطرف الآخر يتخوف منه في بعض الحالات، وهو معروف بأنه شخصية كريمة وسخية.

ومولود برج العذراء، يهتم بمتابعة حركة الفلك وتأثيرها على طاقة الإنسان، ونستعرض حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبير الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج العذراء، بأن القمر في مربع برجك وقد تتعرض اليوم لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا وحاول أن تحدد أولوياتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول فؤاد، إن الشمس بمواجهة برجك ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات جيهان السادات، والفنانة عبلة كامل، الفنان إسماعيل ياسين، عزت العلايلي، الفنانة الهندية كارينا كابور، والفنان الهندي أكشاي كومار، الفنان سامي مغاروي، الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، رانيا فريد شوقي، هاني عادل، الفنان العالمي كولين فيرث.