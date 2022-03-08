أماكن سقوط أمطار القاهرة اليوم.. الأرصاد توضح طقس الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، وأماكن سقوط أمطار القاهرة اليوم، خلال الساعات القليلة المقبلة، التي يتوقع أن تنخفض فيها درجات الحرارة، ليسود خلالها طقس شديد البرودة خلال الليل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، أماكن سقوط أمطار القاهرة اليوم، وحالة الطقس المتوقعة على كل المناطق، وفق بيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم، في السطور التالية:

أماكن سقوط أمطار القاهرة اليوم

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد، فأنه سقوط أمطار خفيفة مساء بنسبة حدوث 20%، على محافظات القاهرة الكبرى والتي تشمل القاهرة بأحيائها، الجيزة والقليوبية.

ويتوقع أن تتساقط الأمطار على مناطق عين شمس، ومصر الجديدة ومدينة نصر والدقي، وغيرها.

وتمتد فرص سقوط الأمطار لتصبح من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، كما تنشط الرياح التي تحتوى على أتربة عالقة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ويتوقع الخبراء أن تنخفض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 25 14

الإسكندرية 22 14

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 14

دمنهور 23 13

بلطيم 22 12

مطروح 21 13

السلوم 19 12

سيوة 26 12

بورسعيد 21 13

دمياط 21 14

الزقازيق 25 14

المنصورة 24 13

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 26 15

نخل 25 11

نويبع 24 17

طابا 23 16

كاترين 21 11

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 27 18

سوهاج 28 18

قنا 30 17

الأقصر 32 18

أسوان 33 19

إدفو 32 18

أبو سمبل 32 18

الوادي الجديد 31-17

شلاتين 28-17

أبو رماد 27- 18

حلايب 27- 19

رأس حدربة 25-19