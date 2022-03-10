العثور على جثة عجوز مجهول الهوية في الشارع بمدينة السلام  

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة لمسن في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ولمعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

وكلفت جهات التحقيق، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها لكشف هوية المتوفي، كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفى وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها وكشف غموض تواجد الجثة في مكان العثور عليها، وبيان حدوث الوفاة في مكان العثور عليها أم تم نقل المتوفى بواسطة آخرين وإلقائه في تلك المنطقة.

بلاغ الأهالي بالواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في أحد شوارع دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبالفحص تبين عدم حمل المتوفى لأية مستندات تدل على هويته، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مصدر أمني إن رجال الأدلة الجنائية انتقلوا إلى مشرحة زينهم، وتم أخذ بصمات الجثة وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى المصلحة للذين سبق اتهامهم في قضايا.

فحص بلاغات الغياب

وأضاف المصدر أنه في حالة عدم كشف شخصية المتوفى، سوف يقوم فريق البحث بفحص بلاغات الغياب المحررة في أقسام القاهرة، وخاصة التي تحمل مواصفات مقاربة لمواصفات المتوفى، وأوضح المصدر بأن هذه الخطوة يتم اللجوء لها إذا لم يتم التوصل لهوية المتوفى، كما سوف يتم فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والجيزة وتوسيع دائرة البحث، بالإضافة إلى تصوير الجثة وإرسالها إلى الأقسام المختلفة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على الأقسام.