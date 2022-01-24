العثور على جثة مسن عربي الجنسية أمام مسجد في الجيزة.. «تمنى العودة لبلده»

تكثف مباحث الجيزة، جهودها؛ لكشف هوية مسن سوداني عثر على جثته أمام مسجد في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وإخطار السفارة لإنهاء إجراءات الدفن.

العثورعلى جثة مسن

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة مسن أمام مسجد بدائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين أنه في العقد السابع من العمر، ولا توجد إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات، أن المتوفى يحمل جنسية دولة السودان، كان متواجدا أمام المسجد الذي عثر على جثته أمامه لأكثر من 50 يوما، إذ تبين أنه كان يجلس أمام المسجد نهارًا وبعد غلقه ينام في الحديقة التي تقع أمامه.

50 يومًا في الشارع

ورجحت التحريات أن المتوفى فشل في السفر إلى بلده بسبب عدم امتلاكه أموالا، ولذلك لم يجد أيضا ما يساعده على استئجار شقة للإقامة فيها، وظل طيلة 50 يوما يجلس أمام المسجد وينام في الحديقة.

وأوضحت التحريات، أنه نظرا لدرجة الحرارة المنخفضة والصقيع الذي تشهده البلاد، وكذلك لكبر سن الرجل العجوز، لم يتحمل البرد وتوفي أثناء جلوسه أمام المسجد، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة لم ترصد أي شخص كان بجواره لحظة اكتشاف وفاته أو التعامل معه قبل الوفاة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هويته من خلال التواصل مع السفارة.