استمرار مبادرة «وظيفة تك» من بنك ناصر الاجتماعي: تشغيل 230 خريجا

نجح بنك ناصر الاجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة البنك، في تشغيل 230 خريجا بقيمة 8 ملايين جنيه تقريبا، وحصولهم على وظائف في أكبر شركات التكنولوجيا من خلال مبادرة «وظيفة تك» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وفي إطار الطفرة التي تشهدها مصر حاليا في منظومة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدى إلى التطور غير المسبوق في هذا القطاع.

الاستثمار في البشر

«وظيفة تك» هو برنامج يقدمه البنك تحت شعار: «تعلم الآن.. وادفع غدا»، بهدف الاستثمار في البشر من خلال خلق الوظائف القائمة على التكنولوجيا، ما يساهم في إعداد الشباب لدخول سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ يحصل المتدرب في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي ومدته 3 أشهر.

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وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ بنك ناصر، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن البنك يسعى إلى تطوير الخدمات التي يقدمها لدعم الشمول المالي وتمكين الشباب اقتصاديا ودعمهم ومساعدتهم في كيفية خلق وظائف لأنفسهم وعدم الانتظار في طابور التوظيف.

كيفية التقديم في «وظيفة تك»

ذكر «عشماوي» أنه في ضوء توجيهات الدولة بالتيسير على الشباب فإن البنك يقدم التمويل بدون عائد أو مصاريف إدارية، وحرصا من البنك على تشجيع الشباب على الشمول المالي وتعزيز الفكر الاقتصادي لديهم بما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي، ويسدد المتدربين قيمة التمويل والتي تختلف باختلاف التخصص بعد حصوله على الوظيفة من رواتبهم، حتى يشعروا بالاستقلالية والاعتماد على النفس في التخطيط لمستقبلهم، ويتم السداد على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولا يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

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وعن خطوات الحصول على التمويل، أوضح أنه يتم من خلال التقديم على الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختار المتدرب بنفسه الشركة التي يرغب في التدريب بها، ويسجل بياناته، ثم يحصل على خطاب الترشيح من المعهد القومي للاتصالات، يتضمن: اسم المتقدم للمبادرة، رقمه القومي، قيمة التدريب، اسم الدورة المترشح لها، اسم الشركة المقدمة للتدريب، ثم يتوجه به إلى البنك بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي سارية.