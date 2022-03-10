ضبط 53 كيلو بانجو وحشيش وهيروين وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 188 قطعة سلاح ناري بحوزة 162 متها، وتنفيذ 86571 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين بارتكاب 11 حادثا متنوعا.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 233 قضية مخدرات، بإجمالي 262 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 28٫275 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 19٫397 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫464 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 741 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 665 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 1٫055 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 420 جراما، 2345 قرصا مخدرا.

حملات للكشف عن السائقين تعاطي المخدرات

كما أسفرت الحملات عن ضبط 27 متهما هاربا، وضبط 27 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 250 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 8 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 28481 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم.

حملات أمنية في أسيوط

كما وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قوات الأمن، لاستهداف أطراف الخصومات الثأرية وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط 7 بنادق آلية بحوزة 7 متهمين.

حملات أمنية في الشرقية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، حملة أمنية استهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن الشرقية، أسفرت جهودها عن ضبط 14 محكوما عليهم في عدة قضايا جنائية، بينها عاهة مستديمة - سلاح وذخيرة - مخدرات - حريق عمد - شروع في قتل، وبمواجهة المحكوم عليهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم.

حملات أمنية في القليوبية

وأيضا وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 24 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 7482 حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أنّ مدير إحدى شركات تجارة الملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه في 12 حكم حبس في قضايا «شيك، تبديد»، بلغت مدة الحبس 29 سنة والكفالات 86 ألف جنيه، بالاختباء بشقة أحد أقاربه كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، خشية ضبطه، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده.

ضبط 17227 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 17227 مخالفة مرورية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.