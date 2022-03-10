«تموين الإسكندرية»: 454 محلا شاركت في الأوكازيون الشتوي

قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن أعداد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي حتى الآن، والتي أصدرت بالفعل تصاريح المشاركة من التجارة الداخلية، بلغت نحو 454 محلا متنوعة الأنشطة، بين الملابس الجاهزة وخيوط التريكو والأجهزة كهربائية والستائر والمفروشات ومحلات تحف ونجف ومحلات أدوات منزلية ومحلات أثاث وسجاد وموكيت وأحذية وشنط ومحلات تشمل جميع المعروضات.

33 محضرا لمحلات مخالفة لشروط الأوكازيون

وأضاف «سعد الله» في تصريحات صحفية اليوم، على هامش متابعة الأوكازيون الشتوي، أن إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، تتابع يوميا فعاليات الأوكازيون الشتوي من خلال حملات إدارة التجارة الداخلية، تحت إشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، وهو ما تبعه تحرير عدد 33 محضرا لمحلات مخالفة لشروط الأوكازيون لمشاركتها في الأوكازيون دون تصريح من الجهة المختصة.

تفاصيل الأوكازيون الشتوي

يذكر أن الأوكازيون الشتوي 2022 للعام الجاري، انطلق في 7 فبراير ولمدة شهر كامل، حيث كان من المقرر انتهاءه في 7 مارس الجاري قبل أن يتم مده إلى يوم 15 مارس بسبب مناسبة عيد الأم، ويحق لكل محل أن يعلن عن نسبة التخفيض المناسبة له، ووزارة التموين لا تجبر المحال على الالتزام بنسبة تخفيض معينة، بل تتوقع أن تصل نسبة التخفيضات إلى 50% هذا الموسم.