ضبط 6 متهمين بالنصب و2 تخصصا في سرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " متضمناً إستغاثة أحد الأشخاص لتضرره من آخر لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها بإحدى الشركات ملكه نظير تحصلهم على أرباح وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (صاحب إحدى الشركات الكائنة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة ولها مقر أخر بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشركة محل عمله، كما عُثر بداخل الشركة المشار إليها على (طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكى – جهاز كشف يدوى للمعادن – دنك – أوراق وعقود خاصة بالشركة ملكه – صورة بطاقة رقم قومى بصورة المتهم وبإسم أحد الأشخاص "مزورة" – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية بصورة المتهم بإسم أحد الأشخاص مزور – بطاقة رقم قومى بإسم المتهم مزورة – كارنية منسوب صدوره لإحدى النقابات مزور – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى الشركة محل عمله مقابل أرباح شهرية ، وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، وأمكن التوصل إلى عدد (4) من المجنى عليهم وبإستدعائهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب .

ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين من أصحاب الشركات والإستيلاء على بضائعهم

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ( أحد مسئولى إحدى الشركات لمواد التعبئة والتغليف الكائنة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة) بتعرض الشركة محل عمله لواقعة نصب من قبل (3) أشخاص والإستيلاء منها على كمية من البضائع "منتجات مصنعه من الفويل تستخدم فى تعبئه المواد الغذائية" تقدر قيمتها بـ (2,800,000) من مخزن الشركة الكائن بدائرة القسم عقب إيهامهم بأنهم أصحاب إحدى الشركات للتوريدات ومقرها دائرة القسم ، وقيامهم بدفع مبلغ مالى من قيمة تلك البضائع ، وتسليمهم شيكات بنكية بقيمة باقى المبلغ المالى ، إلا أنه إكتشف تعرض الشركة لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( سيدتين "لهن معلومات جنائية " – أحد الأشخاص ، وجميعهم مقيمين بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ،وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من أصحاب الشركات عقب إيهام ضحاياهم بإمتلاكهم شركة توريدات ، والإستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالى كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة ، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة – 2 دفتر شيكات – 3 بطاقات فيزا كارد – أوراق وعقود للشركة الوهمية – 1 طن أكياس بلاستيك) ، كما أقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع من خلال صفحات التسويق الالكترونية ، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المتهمين وإتهمهم بالنصب عليه.

ضبط شخصين بالإسكندرية لإرتكابهما وقائع نصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى بزعم توفير صفحات إليكترونية تتميز بإرتفاع عدد المتابعين والأعضاء

وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات تعدد وقائع النصب على المواطنين من خلال إنتهاج مُرتكبها أسلوباً إجرامياً يتمثل فى تدشين العديد من الإعلانات الوهميه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تتضمن الترويج عن قدرته على توفير صفحات إليكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة يمكن إستخدامها فى أغراض تجاريه لما تتميز به من إرتفاع عدد متابعيها وأعضائها ، وكذا قدرته على زيادة عدد متابعى الصفحات الخاصة بهم والمشاهدات لقنواتهم على موقع "يوتيوب" الأمر الذى يدفع الراغبين فى ذلك إلى التواصل معه وتحويل مبالغ مالية له ، وقد بلغت الوقائع المُرتكبه من خلال ذلك الأسلوب (14) واقعه .

أسفرت التحريات أن مُرتكبى تلك الوقائع ( شخصين ، مقيمان بمحافظتى الإسكندرية والقليوبية) وتبين إضطلاعهما بتغيير محل إقامتهما للحيلوله دون ضبطهما ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى إستئجارهما شقه سكنيه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على عدد (6) هواتف محمولة وعدد (2) جهاز حاسب آلى محمول (لاب توب) بفحصهم تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابهما الوقائع المشار إليها .. كما عُثر بإرشادهما على (مبلغ مالى) من متحصلات نشاطهما الإجرامى .

بمواجهتهما أقرا بإرتكابهما تلك الوقائع بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما هو ما تبقى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بزوجها (المتوفى ) وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكترونى على شبكة " الإنترنت ".

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) إذ إستغل المذكور درجة قرابته بالشاكية كونه " زوج نجلتها " وتمكن من سرقة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بزوج الشاكية وقيامه بإستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من عمليات الشراء على مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت بهدف الإستيلاء على ما بها من أموال وحتى يكـون بمنأى عن ضبطه وإكتشاف أمره قام بإنشاء إيميل إلكترونى بإسم منتحل وإستخدامه فى إجراء عمليات الشراء على أحد المواقع للتسوق الإلكترونى طالباً شراء هواتف محمولة بإستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى المستولى عليها ، وعقب إستلام تلك الهواتف يقوم بإعادة بيعها مرة أخرى والإستيلاء علـى قيمتهـا .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة (صورة من بطاقة الدفع الإلكترونى المُستخدمة فى الواقعة - العديد من مواقع التسوق الإلكترونى المُستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض العديد من المواطنين عملاء البنوك لوقائع إحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المربوطة على حساباتهم البنكية وإستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة " الإنترنت " وتحميل قيمة تلك العمليات الشرائية على حساباتهم البنكية دون علمهم .

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته نشاطاً إجرامياً مستغلاً طبيعة عمله كمندوب شحن بإحدى الشركات المتعاقدة مع البنوك وعملائها لإستلام بطاقات الدفع الإلكترونى من البنوك وتوصيلها إلى العملاء ، حيث يقوم المتهم أثناء توصيله المظاريف التى تحوى بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهؤلاء العملاء بفتح تلك المظاريف وتصوير جميع بيانات البطاقات ورقم ( CVV ) الخاص بها ، والذى تمكن من خلاله من سرقة محتويات تلك البطاقات من أموال دون علم أصحابها وإمعاناً فى التمويه وعدم إكتشاف أمره قام بإنشاء بريد إلكترونى وهمى وإستخدام أرقام هواتف محمولة بدون بيانات ، وقام بإستخدام جزء من الأموال التى قام بسرقتها فى إجراء عمليات شرائية متتالية على مواقع التسوق الإلكترونى حتى لا يعلم أصحابها بالسرقة وينكشف أمره وقيامه بإستلام البضائع فى شوارع هادئة دون إظهار هويته لعدم التوصل إليه وبضبط هاتفه المحمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على ما يدل على إرتكابه الواقعة وهى (500 صورة ضوئية لبطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك بأسماء عملاء بنوك مختلفة- العديد من أوامر الشراء عبر مواقع التسوق الإلكترونى بموجب بيانات البطاقات المستولى عليها - العديد من حسابات البريد الإلكترونى بأسماء منتحلة المستخدمة فى العمليات الشرائية - تطبيقات لمواقع تسوق إلكترونى محلية و عالمية ) ، وبمراجعة البنوك المتعاقدة مع الشركة محل عمل المتهم تبين تعرض العديد من عملاء البنوك لوقائع إحتيال والإستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.