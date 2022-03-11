حظك اليوم برج العذراء الجمعة 11-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. صنف مشكلاتك

رجل برج العذراء يحرص دائما على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في جميع الأمور، ويساعده ذلك على اكتشاف الأمور الصغيرة التي قد تعطل العمل الخاص به، ليعمل على حلها بشكل سريع، كما أنه يحصل على وظائف جيدة، ويصل إلى مناصب مرموقة في وقت قصير، كما أنه لديه أسلوب جذاب وملفت كثيرا، قد يساعده ذلك على جذب الأشخاص له، في محاولة للتقرب منه، ويتيم بأنه لديه ثقة عالية في النفس، ولديهم شغف كبير في العمل.

وبالنسبة لامرأة برج العذراء، فهي شخصية ذكية، تعشق تحليل المواقف التي تتعرض لها، وتميل إلى تنظيم وترتيب أسلوب حياتها وأسرتها، وخصوصا إذا كان هناك أطفال في مسئوليتها، وتحرص دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم لها من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

سواء كنت خاليا أو مرتبطا قم بتصنيف مشاكلك النفسية جيدا وحاول أن توجه قدراتك ومواهبك لحلها.

عيوب برج العذراء

من أبرز عيوب مولود برج العذراء أنه شخصية متحفظة كثيرا، لا يقبل الخروج عن النهج المتعارف عليه على الإطلاق، ولا يمكنه تجاهل الأخطاء ومسامحة الأشخاص بسهولة، ولكنه يتخذ موقف حازم تجاه المخطئين.