حظك اليوم برج العقرب الجمعة 11-3-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

شجاعته الكبيرة تجعل من مولود برج العقرب شخصية لا تخشى التحديات مطلقا، كما أنه لا يسمح لأحد أن يشتتهم، ويقدرون الأمانة والوفاء كثيرا، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحقيقة الكامنة في خفايا الأمور، كما أنه يعشق مقابلة الأشخاص الآخرين، ويحب الألوان القوية النارية، والتي تدل على قوة شخصيته، ويستمتع بالقيام بالكثير من الأنشطة والمغامرات الفردية، كما أنه يحرص دائما على تكوين صداقات قوية مع الأخرين، ويحب الصدق والصراحة والحديث الواضح دون اللجوء إلى التلميحات.

ويبحث مولود برج العقرب دائما عن الوظائف التنافسية، ولا يحبون التفاخر والتباهي بأنفسهم أو انجازاتهم على الإطلاق، ولكنهم يحرصون على كتم أسرارهم، ويبحثون دائما عن الحظ اليومي الخاص بهم، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا لالتقاط الفرص وللسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش العاطفي.. في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

الحب عند برج العقرب

يمتلك مولود برج العقرب الكثير من الشغف في علاقاتهم العاطفية، كما أنه يحرص دائما على تعزيز علاقته مع الطرف الآخر، ويقدم الكثير من الدعم والمساعدة لشريك حياته.