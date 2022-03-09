الداخلية: ضبط سيدة ورجل استوليا على أكثر من مليوني جنيه

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من عدد من المواطنين المقيمين بمحافظة الإسماعيلية بتضررهم من سيدة تلقت مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الهواتف المحمول والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على المبالغ دون رد.

ضبط مستريحة الإسماعيلية

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وممارسة السيدة المشار إليها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، نشاط احتيالي من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمول والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، ما مكنها من الاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من المُبلغين، وتوقفت بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعدت بتوزيعها، واستولت على كامل المبالغ المالية لنفسها دون وجه حق.

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عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مستريح سوهاج استولى على 1.2 مليون جنيه

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من شخص تلقى مبالغ مالية بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تأجير قاعات الأفراح مقابل أرباح شهرية والنصب عليهم بالاستيلاء على المبالغ دون رد.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وممارسة شخص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها على النحو المشار إليه، ما مكنه من الاستيلاء على مليون و200 ألف جنيه من المُبلغين وتوقف عقب ذلك عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية، كما أكدت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.