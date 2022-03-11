10 معلومات عن بطاريات صواريخ «باتريوت»: قدمتها واشنطن لبولندا بسبب حرب أوكرانيا

لا تزال الولايات المتحدة تقدم دعماً عسكرياً بالأسلحة والمعدات لأوكرانيا في ظل حربها المستمرة مع روسيا، التي تدخل اليوم الـ16 على التوالي، وقالت نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس، أمس الخميس، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن، قدمت لبولندا بطاريات صواريخ للدفاع الجوي من طراز «باتريوت»، لمواجهة أي تهديد محتمل لدول حلف شمال الأطلسي «الناتو» جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

بطاريات صواريخ «باتريوت»

وتستعرض «الوطن»، أبرز 10 معلومات عن بطاريات صواريخ «باتريوت»، ومدى أهميتها وقوتها.

- تعد بطاريات «باتريوت» منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض- جو، تستعمله الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها.

- تقوم شركة «رايثيون» الأمريكية بتصنيع نظام البطاريات.

- تعتمد بطاريات «باترويت» على عدة تقنيات حديثة مثل رادار المصفوفات المتراصة.

- انحصرت مهمة الـ«باتريوت» في استعماله كنظام مضاد للطائرات فقط.

- بعد تطوير نظام البطاريات أصبحت تستخدم كمضاد للصواريخ الباليستية (TBM) وهي مهمته الرئيسية في الوقت لحاضر.

- يستعمل الباترويت أنظمة متقدمة للصواريخ الجوية الاعتراضية.

- يبلغ طول صاروخ الباتريوت من النوع PAC-2 نحو 5 أمتار ويصل وزنه إلى 900 كيلوجرام.

- جرت إضافة أنظمة رادار ذات كفاءة عالية إلى بطاريات «باتريوت» بعد تطويره في رد-ستون الباما، التي قامت مؤخرا بتطوير نظام سيف-جارد.

- جرى بيع عدد من أنظمة الباترويت لعدد من الدول منها تايوان واليابان والكويت وبولندا والمملكة العربية السعودية.

- في عام 2008 وتحديداً خلال شهر أغسطس وقعت الولايات المتحدة وبولندا اتفاقية لإنشاء مركز للباترويت في بولندا لردع الصواريخ الباليستية.

استمرار الحرب الروسية الأوكرانية

وجاءت خطوة واشنطن تلك، بعد حرب طاحنة تدور بين روسيا وأوكرانيا منذ نحو 16 يوما، وذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر يوم 24 فبراير الماضي، حملة عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكرياً ونزع سلاحها.