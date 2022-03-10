مصرع شخص في انهيار حائط وإصابة 2 في تصادم ببني سويف

لقي شخص مصرعه إثر إنهيار حائط عليه، في «عزبة بسيوني»، التابعة لقرية «ميانة»، بدائرة مركز إهناسيا، غرب محافظة بني سويف، اليوم الخميس، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أصيب شخصان نتيجة تصادم دارجتين ناريتين على طريق «بني سويف - الفيوم»، أمام قرية «كوم أبو خلاد»، وجرى نقلهما للمستشفى الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شخص نتيجة انهيار حائط غرب بني سويف

في الحادث الأول، لقي شخص يُدعى «عامر ع. ع.»، 45 سنة، مصرعه إثر انهيار حائط عليه في «عزبة بسيوني»، بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي.

إصابة شخصين في تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب شخصان في حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق «بني سويف - الفيوم»، بدائرة مركز ناصر، أمام قرية «كوم أبو خلاد»، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفيات الجامعية.

وتلقت مدير أمن بني سويف إشارة من المستشفى الجامعي باستقبال كل من «علي طه حسن»، 64 سنة، عامل، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليمنى، و«وائل رمضان شريف»، 43 سنة، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وكدمات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.