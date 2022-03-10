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تجنبا لـ غلاء الأسعار.. «التموين» توفر سلعا مخفضة دون بطاقة في المجمعات

سعر كيلو السكر 10.5 جنيه.. والأرز 8 جنيهات

كتب:

منة عبده
06:26 م | الخميس 10 مارس 2022
السلع الغذائية - صورة أرشيفية

السلع الغذائية - صورة أرشيفية

غلاء الأسعار.. تعد واحدة من أكثر الكلمات تصدرًا لعمليات البحث، عبر محركات البحث العالمية، خلال هذه الأيام، ويبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار السلع والأجهزة ، وغيرها من المستلزمات، بعد ارتفاع الأسعار، نتيجة للأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، واستغلال عدد كبير من التجار للأزمة، بشكل مبالغ فيه مع اقتراب شهر رمضان نظرًا لزيادة الطلب عليها. 

غلاء الأسعار وتوافر السلع

وتزامنًا مع ذلك، طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع المواطنين، عن توافر السلع الأساسية داخل المجمعات الإستهلاكية، ومنافذ الوزارة، وذلك بأسعار مخفضة، لمحاربة غلاء الأسعار. 

وقال أحمد كمال، متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن فاتورة مخزون القمح فى مصر بالكامل، تبلغ 40 مليار جنيه، ومصر لديها 14 مصدرا لإستيراد القمح، وخلال 40 يوما، سيكون لدينا مخزون كبير من القمح، يكفى حتى الشهر القادم. 

وأشار متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات صحفية له، إلى أن سعر رغيف الخبز 65 قرشًا، ولكن لا يدفع المواطن سوى 5 قروش للرغيف، مؤكدً أن سلعة الزيت، لن تشهد زيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة، أي مع حلول شهر رمضان الكريم. 

كما نوه متحدث وزارة التموين، بطرح كوبونات رمضان لشراء السلع من منافذ التموين، وذلك للمواطنين غير القادرين. 

أما عن غلاء أسعار اللحوم، أوضحت وزراة التموين والتجارة الداخلية، أن غلاء سعر اللحوم خلال هذه الفترة، يعود إلى ارتفاع سعر العلف. 

أسعار المجمعات الاستهلاكية

وتزامنًا مع غلاء الأسعار، وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية التي تصرف للمواطن دون بطاقة التموين، مساوية لأسعار السلع على بطاقة التموين التي تصرف للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني.

وسجل سعر كيلو السكر 10.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الأرز 8 جنيهات، وسعر زجاجة الزيت وزن 1 لتر 25 جنيهًا.

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بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.