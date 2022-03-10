عاجل.. مصرع شاب أثناء إنقاذه 4 أطفال في حريق بكرداسة

لقي شاب يعمل نجار مسلح مصرعه، في أثناء محاولته إنقاذ 4 أطفال في حريق نشب بشقتهم في كرداسة.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أنّ الشاب المتوفى يسكن في عقار مجاور لأسرة الأطفال، وتفاجأ بنشوب النيران في الشقة، وأسرع لإنقاذ الأطفال الأربعة عندما شاهدهم في شرفة الشقة يصرخون.

مصرع الشاب بعد محاولات إنقاذ الأطفال

وأفادت التحريات، التي أشرف عليها العقيد عمرو البرعي رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة، بأنّ حريقًا نشب داخل شقة سكنية في كرداسة، وكان بداخلها 4 أطفال بينما كان الأب والأم في خارج المنزل، وقت الحريق، وأن أحد الجيران لم يتمكن من دخول الشقة من بابها وصعد إلى أعلى العقار المكون من 3 طوابق وربط نفسه في حبل مصنوع من البلاستيك وتسلق على واجهة المبنى ليدخل الشقة مخترقاً النافذة، ولكن الحبل تمزق بشكل مفاجئ وسقط الشاب على الأرض فاقداً الوعي ومات على أثر إصابته.

وفاة طفل وإنقاذ 3 آخرين

وانتقلت قوة أمنية على رأسها المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، وتبين وفاة الشاب وأحد الأطفال مختنقًا بسبب تصاعد الأدخنة داخل الشقة، بينما تمكن الجيران من إنقاذ 3 أطفال، وبحسب تحريات المباحث فإن الحريق نشب داخل الشقة بسبب ماس كهربائي، ولا توجد شبهه جنائية في الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، وانتدبت الأدلة الجناية لمعاينة الحريق وبيان أسباب حدوثه، وموافاة النيابة به، وكلفت المباحث بجمع تحرياتها عن الحادث.