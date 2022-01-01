ليلى علوي تهنيء جمهورها بالعام الجديد بـ«فيديو ورسالة»

شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها، فيديو احتفالي بالعام الجديد 2022، وسط أشجار الكريسماس، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلقت ليلي علوي، على الفيديو، قائلة: «كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب سنة 2022 تكون سعيدة عليكم جميعا».

مناسك العمرة لـ ليلى علوي تثير الجدل

وأثارت ليلى علوي، جدلا كبيرا الشهر الماضي، خلال أدائها مناسك العمرة، عقب ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية.

وخلال مشاركة علوي، منشورا عبر «استوري» من خلال موقع «إنستجرام»، انتقدها الجمهور بسبب النظر إلى الكاميرا خلال الدعاء أمام الكعبة الشريفة.

ورافق الفنانة ليلي علوي، خلال أداء مناسك العمرة صديقاتها من الوسط الفني، وأبرزهن إلهام شاهين ويسرا.

أعمال ليلى علوي القادمة

وتشارك الفنانة ليلي علوي، بـ فيلم «العصابة» مع هنا الزاهد، ومحمد سلام وحمدي الميرغني، ومن المقرر عرضه في عام 2022.

وتدور أحداث فيلم «العصابة» حول قصة حب بين شاب وفتاة تدعى «فاتن»، من حي فقير، وبعد خطبة سبع سنوات يقعان بالخطيئة التي تتسبب في حمل الفتاة من خطيبها دون زواج، ومن ثم يريد الشاب إنقاذ الفتاة لأنه يحبها، ويفكر في طريقة لجمع المال، ويقرران سرقة الفيلا التي تعمل فيها فاتن خادمة، ويستغلون انشغال أصحاب الفيلا، بعيد ميلاد نجلهم، ويخطفان الطفل، الذي يرفض العودة لوالديه بسبب خلافاتهما العائلية، ويضطر الشاب والفتاة للاستدانة لتلبية مطالبه، ويقعان في مصيبة أخرى بدلا من إنقاذ أنفسهما.