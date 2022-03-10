«الملا»: استراتيجية مصر أسهمت فى تأمين الطاقة لدول المنطقة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية مصر لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية فى مجال الطاقة خلال السنوات الأخيرة أسهمت فى تأمين الطاقة فى مصر والمنطقة، وخلق سوق منتعشة للغاز الطبيعى فى شرق المتوسط وزيادة الطلب على إمداداته.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية للوزير،اليوم، ضمن فعاليات مؤتمر «سيراويك» الدولى للطاقة، المنعقد بمدينة «هيوستن» بولاية تكساس الأمريكية، وتنظمه مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس.

واستعرض «الملا»، خلال الجلسة، تحت عنوان «دور الشراكات العالمية والإقليمية فى تسريع وتيرة التحول الطاقى فى مصر»، الأوضاع الحالية والتحديات التى تشهدها أسواق الغاز الطبيعى العالمية، منوهاً بدور مصر الحيوى فى مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية لتأمين جانب من الطلب فى ضوء ما تتميز به مصر من بنية أساسية متفردة فى مجال التصدير وتوافر لفائض من الغاز وموقع جغرافى متميز بالقرب من الأسواق المستهلكة.

كما استعرض الدور الحالى لمنتدى غاز شرق المتوسط فى تعزيز التعاون الإقليمى وتنمية موارد الغاز بدول المنطقة إسهاماً فى تأمين احتياجات شعوبها، وكذلك تأمين جانب من احتياجات أوروبا وآسيا من هذا المورد الحيوى الذى يعد الوقود الأهم خلال مرحلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة.