البنوك تتخوف من مصادرة أصولها.. و«الكرملين»: الوضع الاقتصادي غير مسبوق

كشف المتحدث باسم شركة «جولدمان ساكس»، أنّ البنك سينهي أعماله في روسيا امتثالا للمتطلبات التنظيمية، مشيرا إلى أن المغادرة جاءت بعد تدافع البنوك الغربية إلى الانسحاب من روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات اقتصادية طالت البنك المركزي وكبار المقرضين التجاريين، ولفت البنك إلى تعرضه لمخاطر ائتمانية تجاه روسيا بقيمة 650 مليون دولار في ديسمبر 2021.

ويعتبر بنك جولدمان ساكس، هو أول بنك غربي كبير يخرج من روسيا بعد حرب أوكرانيا، ومن المرجح أن يتبعه المزيد بتكلفة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بحسب «سي إن إن».

وقالت الصحيفة الأمريكية إن وكالات التصنيف أشارت إلى أن تخلف روسيا عن سداد ديونها بات وشيكًا، وبحسب بنك التسويات الدولية، الذي علق عضوية روسيا، فإن البنوك الدولية تدين بأكثر من 121 مليار دولار لكيانات روسية، فضلا عن أن البنوك الأوروبية لديها أكثر من 84 مليار دولار إجمالي المطالبات، مع فرنسا وإيطاليا والنمسا والبنوك الأمريكية مدينة بـ14.7 مليار دولار.

موسكو تتعهد بالرد على العقوبات

وقال المتحدث باسم الكرملين «دميتري بيسكوف»، يوم الخميس، إن الوضع الاقتصادي في روسيا غير مسبوق على الإطلاق، وألقى باللوم على الغرب متهما دوله بشن حرب اقتصادية، وتعهد بالرد على العقوبات، وسط مخاوف البنوك من مصادرة الكرملين لأصولها أو تأميمها.

البنوك الأوروبية الغربية تتعرض لضغوط بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

كما حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن أصول البنوك الأوروبية الغربية الكبيرة ستتعرض لضغوط بسبب تداعيات الحرب لافتة إلى أن عملياتها تواجه أيضًا مخاطر متزايدة بينما تتسابق للامتثال للعقوبات الدولية.

وقال بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي (SCGLF) الأسبوع الماضي إنه يلتزم بصرامة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها وينفذ بجدية الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات الدولية بصرامة بمجرد إعلانها، مشيرا إلى إن حجم التعامل مع روسيا يلغ 21 مليار دولار بنهاية العام الماضي.