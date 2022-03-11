محافظ كفرالشيخ: الضرب بيد من حديد لمحاربة الغلاء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مديرتي التموين، والطب البيطري، يشنان عددا من الحملات الرقابية على الأسواق بقرى ومدن المحافظة، من خلال توجيهاته، وذلك لمحاربة الغلاء حيث يقوم بعض التجار وأصحاب المحلات برفع أسعار السلع دون وجه حق« وهو ما لن نسمح به إطلاقا والأسعار خط أحمر لا يمكن تجاوزه أبدا».

تفعيل الرقابة المستمرة

وأضاف المحافظ في تصريحات سابقة، أن السلع والمواد الغذائية، متوفرة في كل ربوع المحافظة وأسعارها كما هي وكذلك اللحوم الحمراء للطيور أسعارها ثابتة ولا يوجد ارتفاع بها، خاصة وأن المحافظة ذات طبيعة ريفية ومتوفر بها الطيور الفلاحي بأسعار مناسبة للمستهلك.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

وقد سجلت أسعار الطيور والدواجن اليوم بمحافظة كفر الشيخ، للطيور البلدي الفلاحي «الفراخ الساسو» الكيلو 45 جنيها، والفراخ الفيومي، الكيلو بـ55 جنيها، والأرانب الفلاحي، الكيلو بـ45 جنيهاً، والحمام «الجوز» بـ55 جنيها، والبط السوداني، الكيلو بـ55 جنيها، والبط الفرنساوي، الكيلو بـ40 جنيها، وكيلو البانيه بـ75 جنيها، وسجل سعر الكيلو للفراخ البيضاء 38 جنيها، بزيادة جنيه واحد فقط.

تربية للطيور الفلاحي

الجدير بالذكر، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي تتميز بإنتاج كميات كبيرة من الطيور الفلاحي البلدي، كونها من المحافظات الساحلية ذات الطابع الزراعي والريفي.