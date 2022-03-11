أول ظهور لحلا شيحة بحجاب كامل بعد زواجها: كانت بتتفسح مع بناتها «صور»

نشرت الفنانة حلا شيحة، مجموعة صور تجمعها بطفلتيها، وهما يقضيان نزهة صباح اليوم، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهرت خلالها وهى ترتدي حجابًا كاملًا باللونين الأبيض والأسود، بعكس السابق إذ كانت تضع غطاءًا للرأس على شعرها مع إظهار بعض الخصلات الأمامية.

وعلقّت على الصور التي جمعتها بطفلتيها بقولها: «من أجمل الأوقات اللي بحس فيها بسعادة لما أكون مع الولاد، ربنا يحفظ ولادنا كلنا يارب».

،

حلا شيحة لديها 4 أبناء

وأنجبت حلا شيحة قبل انفصالها عن زوجها الأجنبي أربعة أبناء، وبعد عودتها إلى الفن وتخليها عن الحجاب، تزوجت مرة أخرى من الداعية معز مسعود، ثم ارتدت غطاء الرأس مرة أخرى، وهاجمت فيلم «مش أنا» الذي شاركت فيه مع تامر حسني.

تبرأت من فيلم مش أنا

وتبرأت «شيحة» من الفيلم ومشاهدها فيه، وطالبت نجوم الفن بأن يتقوا الله فيما يقدموه من أعمال، الأمر الذي فتح بابًا كبيرًا للجدل والانتقادات من قبل بعض زملاءها وأصدقاءها، بخلاف والدها الفنان أحمد شيحة، الذي أكد موافقتها على الفيلم قبل المشاركة فيه ومن ثم هجومها ليس له مبرر.

وفي 8 مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، نشرت حلا شيحة مجموعة صور مع أبناءها وأسرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقّت عليها، قائلة: «بمناسبة يوم المرأة العالمي، حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعنى حسيته، قد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر، خاصة مع أولادها قبل أي حاجة تانية».

وتابعت: «حابة أوجه رسالة لكل أم، كوني فخورة إنك أم وإنك قادرة تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكي دايما متفائلة وقوية مهما حصل، الأمومة أغلى من أي حاجة، ولادنا محتاجين لينا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء في زمن بقى أصعب من اللي قبله، اعملي حاجة بتحبيها وحبي نفسك أولًا، وربي أولادك على الأخلاق والقيم».