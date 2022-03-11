رياح شديدة تتسبب في إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري

تتعرض محافظة جنوب سيناء، إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة، وهبت رياح قوية علي أنحاء المحافظة، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه جرى إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة استعدادا للموجة الباردة، مشيرا إلى الأحوال الجوية السيئة لم تتسبب في أمطار أو سيول بأي مدينة.

أضاف المحافظ أن مدينة سانت كاترين لم تتعرض إلى تساقط الثلوج بالرغم من انخفاض درجات الحرارة، موضحا أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع أي حوادث.

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري

قال اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جرى إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن إدارة ميناء شرم الشيخ الدولي أعلنت صباح اليوم الجمعة، عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت أكثر من 25 عقدة، مشيرا إلى أن حالة البحر مضطربة جدا، وجرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

فتح جميع الطرق

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أن جميع الطرق مفتوحة ولم تغلق بسبب الأحوال الجوية، وقال إن إدارة المرور أصدرت تعليمات لقائد المركبات على الطرق السريعة بتوخي الحذر خوفا من هبوب عواصف ترابية تعيق الرؤية على طول المحاور والطرق الرئيسية، وتابع أن المحافظة لم تسجل أي حادث خلال اليوم.