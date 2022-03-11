«الإسكان» تطرح أراضي بالعلمين الجديدة للنشاط العمراني.. اعرف الأسعار والمساحات

طرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح عدد من الأراضي المخصصة للنشاط العمراني في عدد من المدن، في مدينة العلمين الجديدة، وجاء ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، الأراضي المطروحة ومساحتها، بالإضافة إلى الاشتراطات البنائية الخاصة بكل قطعة.

الأراضي التي تم طرحها

تقع قطعة الأرض الأولى بالقرب من الطريق الساحلي الـ«c4»، حيث تبلغ مساحتها نحو 21 فدانا، وهي مخصصة للنشاط العمراني المتكامل، ويبلغ السعر التقدير للمتر نحو 2970 جنيها، أما القطعة الثانية فهي القطعة «أ» المطلة على طريق الـ C4 بنشاط عمراني متكامل مساحة 22 فدانا، وفيما يخص الاشتراطات البنائية للقطعتين فهي كالتالي:-

1- ألا تزيد نسبة أراضي الإسكان عن 50 % من مساحة أرض المشروع.

2- بارتفاع أرضي + 4 أدوار متكررة، و40 % للفيلات كحد أقصى من مساحة قطعة الأرض بارتفاع أرضي + دور.

3- نسبة أراضي الخدمات لا تزيد عن 12 % ولا تقل عن 8% من مساحة أرض المشروع.

4- الردود بين حد المباني السكنية والرصيف الداخلي 2م، وذلك في حال التصميم الحضري.

5- يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية وكذا أية اشتراطات قد تتطلبها الجهات الإدارية الأخرى.

6- المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

7- لا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

8- تلتزم الشركات بسداد نسبة 25 % من قيمة الأرض خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بالتخصيص، على أن يتم سداد نسبة الـ15 % خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية حال الموافقة على التخصيص.

9- يتم سداد باقي ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر.