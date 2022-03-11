أوكرانيا تخسر 119 مليار دولار خلال أزمتها مع روسيا

أعلنت «كييف» أن الحرب أسفرت عن خسائر ضخمة تجاوزت 119 مليار دولار حتى الآن، وفقا لما نشره موقع قناة «العربية».

وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، إن حجم خسائرها الناجم عن حربها مع روسيا، تجاوز الـ119 مليار دولار فضلاً عن الشركات التي أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل لأنها تقع في مناطق القتال، موضحة أن الأرقام تزيد كثيراً عن تلك التي أعلن عنها مستشار الرئيس الأوكراني أوليج أوستينكو.

مستشار الرئيس الأوكراني: 100 مليار دولار حجم خسائر بلادنا

وقال أوستينكو، الخميس الماضي، بحسب قناة «العربية»، إن قيمة الأضرار التي شهدتها أوكرانيا تجاوزت الـ100 مليار دولار، مشيرا إلى أن 50 % من الشركات توقفت عن العمل.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أضاف أوستينكو في مداخلة عبر الإنترنت «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»، أن بلاده تشهد كارثة حقيقية، وأن الوضع الاقتصادي لأوكرانيا سيكون مقلق للغاية حتى بعد توقف الحرب، على حد تعبيره.

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي، قدم في وقت سابق، 1.4 مليار دولار من الأجل المساعدة في جهود إعادة الإعمار، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن تلك المحاولات لن تعوض خسائر كييف.

أوكرانيا تقترح استغلال الأموال الروسية المجمدة في إعادة الإعمار

ولذلك، فقد اقترح المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، استغلال الأموال الروسية المُجمدة لدى البنك المركزي الدولي، والتي تقدر بـ300 مليار دولار، فضلاً عن بعض الأموال التي صُدرت من الأثرياء الموالين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما طالب أوستينكو، الدول الأوروبية بمقاطعة النفط والغاز الطبيعي الروسي، معرباً عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن والذي أقدم على تلك الخطوة في وقت سابق، وفقاً لموقع «فرانس برس».