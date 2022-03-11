زعابيب أمشير مستمرة في السويس.. رياح وغيوم والصغرى 9 درجات

شهدت محافظة السويس اليوم الجمعة، انخفاضا في درجة الحرارة والشعور بالبرودة وعدم الإحساس بالدفء خلال النهار، وبدت في بعض المناطق باردة لحد كبير خاصة مع عدم التعرض لأشعة الشمس، حال ظهورها، وظهرت الغيوم المتقطعة بعض الوقت لكن معظم الأحيان فسماء السويس ظهرت صافية تماما من الغيوم، وسيطر على المدينة الباسلة منذ صباح الجمعة طقس بارد مع رياح بين متوسطة وشديدة.

تحذيرات من الرياح المحملة بالرمال والتقلبات الجوية

توقعات الهيئة العامة للأرصاد تضمنت تحذيرات من التقلبات الجوية من نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، خلال الفترة من اليوم الجمعة، وكذلك غدا السبت، كما جاءت توقعات من الهيئة العامة للأرصاد أن طقس اليوم فى محافظة السويس متوقع فيه عدم توافر فرصة لتساقط الأمطار خلال اليوم الجمعة، لكنها حذرت من شدة البرودة ليلا.

حالة الطقس صباح اليوم

وقد سجل طقس اليوم فى السويس بالنسبة لمقياس نسبة الرطوبة منذ الصباح، 36 درجة، ووصلت سرعة الرياح إلى 26 كم/ ساعة، والدرجة العظمى 17 درجة مئوية، بانخفاض درجتين عن درجة حرارة الأمس، وكان هناك توقعا من خبراء الأرصاد أيضا أن تشهد السويس طقسا معتدلا خلال فترات النهار، وتوقعات درجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية خلال فترات الليل.