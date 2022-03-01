طقس السويس اليوم.. شمس ساطعة ونشاط رياح خفيفة

شهدت محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار في الطقس، وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، مع الساعات الأولى للنهار، إذ سطعت الشمس في سماء السويس واختفت الغيوم وظهرت سماء المدينة الباسلة صافية تمامًا، مع وجود نشاط خفيف للرياح.

تحذيرات من التقلبات الجوية وشدة البرودة ليلاً

فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الطقس، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى حالة شديدة من التقلبات الجوية ووجود نشاط للرياح بين الخفيفة والمتوسطة الشدة، وفرص لتساقط الأمطار، ورياح وأتربة متفاوتة خلال الليل.

وبالنسبة لقياس نسبة الرطوبة، منذ الصباح فقد سجلت 44 % مرتفعة عن أمس بنسبة 4%، في حين سجلت سرعة الرياح 10 كم / ساعة، بينما جاءت درجة العظمى 26 بارتفاع 4 درجات عن أمس، والصغرى 14 درجة مئوية، كما تنخفض وتصل لحد الصقيع.

سيولة مرورية وانتظام الدراسة

في سياق منفصل، شهدت محافظة السويس انتظامًا في الحضور لطلاب جامعة السويس وكذلك بالمدارس التابعة لإدارات السويس التعليمية المختلفة، فيما انتظمت حركة التنقل والسير خارج وداخل أحياء وقرى المدينة الباسلة، بشكل تضمن سيولة بالطرق الإقليمية، التي تربط بين السويس بالمحافظات المجاورة أو داخل المدينة.