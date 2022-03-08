تحذيرات من انخفاض الحرارة والأتربة.. طقس السويس معتدل غائم جزئياً

تشهد محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، طقساً معتدلاً يميل إلى البرودة في الظل وغائم جزئياً، حيث تظهر السحب المتقطعة مع سطوع للشمس في بعض الأوقات، فيما كانت سماء المدينة صافية نسبياً خلال ساعات الفجر، وسط شعور بالبرودة، لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 12 درجة، بعد تعرض المحافظة لليلة باردة إلى حد كبير، ومع شروق الشمس بدأ الطقس فى الاعتدال نسبياً.

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة بالسويس

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، مما يؤدي للشعور بالبرودة، وأشارت الهيئة إلى وصول هذا الانخفاض في الحرارة إلى ذروته خلال الليل.

وجاءت محافظة السويس من المناطق المتوقع تعرضها لانخفاض في درجات الحرارة، بمعدل 10 درجات ليلاً، مما يعني أن درجة الحرارة الصغرى متوقع أن تسجل 14 درجة، في حين تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة إلى 24 درجة، كما حملت التوقعات التي أعلنتها هيئة الأرصاد أن طقس اليوم في محافظة السويس غيرمتوافر به فرصة لتساقط الأمطار، مع التحذير من الشبورة الكثيفة.

قياسات الطقس في السويس اليوم الثلاثاء

وبحسب قياسات الطقس بمحافظة السويس لليوم الثلاثاء، فقد سجل مقياس نسبة الرطوبة في الساعات الأولى من الصباح، 52%، بانخفاض نسبته حوالي 22% عن المعدل المسجل أمس الاثنين، في حين سجلت سرعة الرياح 10 كيلومترات في الساعة، بانخفاض كيلومتر واحد عن يوم أمس، أما درجة الحرارة صباحاً فكانت 18 درجة، مرتفعة عن نظيرتها أمس بمقدار 3 درجات، وبحسب تقديرات هيئة الأرصاد فإنه من المتوقع انخفاض الحرارة ليلاً إلى 14 درجة مئوية.