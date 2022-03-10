طقس السويس معتدل غائم.. وانخفاض الحرارة ليلاً إلى 9 درجات مئوية

تشهدت محافظة السويس، اليوم الخميس، طقساً معتدلاً يميل إلى البرودة فى الظل وغائم جزئياً، حيث تظهر السحب المتقطعة فى سماء المحافظة وتتناوب الشمس الظهور معها، فيما كانت سماء المدينة صافية خلال ساعات الفجر، وشعر السكان بالبرودة بعدما وصلت درجة الحرارة إلى 10 درجة مئوية.

وتعرضت المحافظة لليلة دافئة، إلى حد كبير، تغيَّر طقسها عند ساعات الفجر إلى البرودة قليلاً حتى شروق الشمس، ومعها بدأ الطقس فى الاعتدال، حيث سطعت الشمس، واحتفظت السماء ببعض الغيوم.

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة إلى 9 درجات

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من انخفاض دراجات الحرارة، مما يؤدى للشعور البرودة، ويصل إلى ذروته خلال الليل، لاسيما أن المدينة من المناطق المتوقع تعرضها لانخفاض فى درجات الحراراة بمعدل 12 درجات ليلاً.

ولذلك، توقعت أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية، فى حين تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة إلى 21 درجة مئوية، مع فرص لتساقط الأمطار بنسبة 2%.

قياسات الطقس في السويس اليوم الخميس

وسجلت قياسات الطقس بمحافظة السويس نسبة الرطوبة فى الساعات الأولى من الصباح بنسبة 61%، مرتفعة عن معدل أمس بنحو 9%، فى حين سجلت سرعة الرياح فى حالة الطقس 10 كم/ساعة، أما درجة الحرارة صباحاً كانت 17 درجة مئوية، منخفضة عن نظيرتها أمس بمقدار درجة مئوية واحدة.

حالة البحر الأحمر معتدلة

حملت توقعات خبراء الأرصاد أن تشهد حالة البحر الأحمر اعتدالا، وارتفاع الموج بين متر ونصف المتر ومترين ونص المتر، وتكون الرياح شمالية غربية.